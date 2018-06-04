ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минсельхозпрод: обвинения Россельхознадзора абсолютно абсурдные

05.06.2018 16:10 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A

Перечень продукции вполне себе широкий. Это сливки, молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные, молочная сыворотка, как наливная, так и концентрированная и сухая. А также концентрат сывороточного и молочного белка. Отдельно подчеркнуто, что в продукции двух наших предприятий обнаружены "запрещенные и вредные вещества".



Совсем недавно в Минске проходил международный форум "Беларусь молочная", на котором высочайшее качество нашей молочки отмечалось многочисленными экспертами из многих государств. Да и мировой вес белорусского молока (предполагающий прежде всего качество) более чем солидный. По сливочному маслу и сухой молочной сыворотке Беларусь занимает 3-е место в списке мировых экспортеров, по сырам – 4-е, по сухому обезжиренному молоку – 5-е, а по сухому цельному – 7-е. И вот – новые обвинения. Прошу прояснить ситуацию начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексея Богданова. Тот разводит руками:

- Обвинения абсолютно абсурдные. По-моему, уже у любого человека не возникает ни малейших сомнений в том, что никаких претензий к качеству и безопасности белорусских молочных продуктов нет и быть не может. Тем более что нынешние ограничения вообще вводятся по принципу тарности.

В самом деле, из сообщения Россельхознадзора следует, что под запрет попала продукция, поставляемая именно в потребительской таре объемом более 2,5 литра. Алексей Богданов в этой связи не скрывает недоумения:

- Выходит, если наш продукт в малой таре – он безопасен. А если в крупной, в мешках – он тут же становится опасным. Никакой логики в этом нет. Зато есть нарушение всех возможных норм Договора о Евразийском экономическом союзе и другой нормативно-правовой базы, существующей в его рамках. Это чистой воды протекционизм. Защищают свой рынок в ущерб партнерству с Беларусью.

И все же есть ли возможность разрешить эту ситуацию и положить конец нелепым "молочным войнам" впредь? Руководитель главного управления ВЭД Минсельхозпрода на это рассчитывает не меньше журналистов:

- Мы договорились встретиться на следующей неделе с новым министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым. И надеемся с новым руководством разобрать эту ситуацию. И, может быть, в будущем ее совсем снять. Потому что она давно у всех набила оскомину. Надеемся, что новое руководство российского Минсельхоза досконально разберет эту ситуацию и прекратит такую вакханалию на нашем общем рынке.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перечень продукции вполне себе широкий. Это сливки, молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные, молочная сыворотка, как наливная, так...
 
Новости дня
Новости разные
 
Geely выводит на рынок новый электрокар Emgrand GSe
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика