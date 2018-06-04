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Минсельхозпрод: обвинения Россельхознадзора абсолютно абсурдные
05.06.2018 16:10 — Разное | Беларусь Сегодня
Перечень продукции вполне себе широкий. Это сливки, молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные, молочная сыворотка, как наливная, так и концентрированная и сухая. А также концентрат сывороточного и молочного белка. Отдельно подчеркнуто, что в продукции двух наших предприятий обнаружены "запрещенные и вредные вещества".
Совсем недавно в Минске проходил международный форум "Беларусь молочная", на котором высочайшее качество нашей молочки отмечалось многочисленными экспертами из многих государств. Да и мировой вес белорусского молока (предполагающий прежде всего качество) более чем солидный. По сливочному маслу и сухой молочной сыворотке Беларусь занимает 3-е место в списке мировых экспортеров, по сырам – 4-е, по сухому обезжиренному молоку – 5-е, а по сухому цельному – 7-е. И вот – новые обвинения. Прошу прояснить ситуацию начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексея Богданова. Тот разводит руками:
- Обвинения абсолютно абсурдные. По-моему, уже у любого человека не возникает ни малейших сомнений в том, что никаких претензий к качеству и безопасности белорусских молочных продуктов нет и быть не может. Тем более что нынешние ограничения вообще вводятся по принципу тарности.
В самом деле, из сообщения Россельхознадзора следует, что под запрет попала продукция, поставляемая именно в потребительской таре объемом более 2,5 литра. Алексей Богданов в этой связи не скрывает недоумения:
- Выходит, если наш продукт в малой таре – он безопасен. А если в крупной, в мешках – он тут же становится опасным. Никакой логики в этом нет. Зато есть нарушение всех возможных норм Договора о Евразийском экономическом союзе и другой нормативно-правовой базы, существующей в его рамках. Это чистой воды протекционизм. Защищают свой рынок в ущерб партнерству с Беларусью.
И все же есть ли возможность разрешить эту ситуацию и положить конец нелепым "молочным войнам" впредь? Руководитель главного управления ВЭД Минсельхозпрода на это рассчитывает не меньше журналистов:
- Мы договорились встретиться на следующей неделе с новым министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым. И надеемся с новым руководством разобрать эту ситуацию. И, может быть, в будущем ее совсем снять. Потому что она давно у всех набила оскомину. Надеемся, что новое руководство российского Минсельхоза досконально разберет эту ситуацию и прекратит такую вакханалию на нашем общем рынке.
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Перечень продукции вполне себе широкий. Это сливки, молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные, молочная сыворотка, как наливная, так...
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