Сивак: необходимо отвязать уплату пошлины от прохождения техосмотра





"Наша позиция – отвязать уплату пошлины от прохождения процедуры технического осмотра. Пока в имеющихся проектах на данный момент она поддерживается", – заявил Сивак.

Он также напомнил, что разработчиком этого документа является Министерство финансов. "Время покажет, какой будет окончательный вариант. В течение третьего квартала должна уже появиться ясность, чтобы с нового года изменить систему", – уточнил министр.

Глава Минтранса подчеркнул, что техосмотр является крайне важной процедурой. Не секрет, что многие граждане самостоятельно занимаются ремонтом своих автомобилей, поэтому специалисты должны проконтролировать результат. Именно качественная диагностика сможет подтвердить удовлетворительное техническое состояние транспортных средств.

"Необходимо сделать все, чтобы наши водители не игнорировали техосмотр. Каждый гражданин должен понимать всю важность данной процедуры", – подытожил Анатолий Сивак.