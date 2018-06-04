Боятся не дожить до пенсии. Большинство россиян выступали против повышения пенсионного возраста

Большинство россиян не хотели бы повышения пенсионного возраста, их устраивают нынешние пороги выхода на пенсию, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Предложение повысить пенсионный возраст поддерживают только 9 процентов россиян, 82 процента относятся к этой инициативе отрицательно. Свою позицию опрошенные обосновали низкой вероятностью дожить до нового пенсионного возраста.

Около 19 процентов россиян полагают, что правительство намерено повысить пенсионный возраст из-за отсутствия средств, 16 процентов объясняют действия властей нежеланием тратить деньги на выплату пенсий, 11 процентов считают, что кабмин стремится таким образом пополнить федеральный бюджет.

25 мая вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первые изменения в системе пенсионного обеспечения в России могут произойти уже в 2019 году. «Пенсионная реформа — это же не сиюминутная тема. Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше», — сказала она.

В начале мая премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил , что предложения правительства о повышении пенсионного возраста будут внесены в нижнюю палату парламента в «самой короткой перспективе». Правительство намерено подготовить соответствующий законопроект для его принятия уже в весеннюю сессию Госдумы — до 15 июля.

Напомним, в Беларуси с 1 января 2017 года пенсионный возраст ежегодно повышается на 6 месяцев. В результате реформы с 1 января 2022 года мужчины будут выходить на заслуженный отдых по достижении 63 лет, а женщины — 58 лет.