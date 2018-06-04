​Судьба нового кабинета министров решается в Италии: премьер страны Джузеппе Конте выступает перед Сенатом

Это верхняя палата парламента.

Глава правительства представляет его программу действий. И она обещает немало изменений в курсе Италии. Напомним, кандидатуру Конте предложила коалиция из партий «Лига» и «Движение 5 звёзд» – последняя известна своей политикой евроскептицизма. В частности, речь идёт о разногласиях с ЕС в вопросах иммиграции и бюджета. Поддержат ли такую позицию сенаторы, станет известно в ближайшее время, когда состоится голосование по вопросу о доверии новому кабинету министров.