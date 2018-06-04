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Минтранс предлагает отвязать уплату дорожного сбора от техосмотра
05.06.2018 16:17 — Разное | Аргументы и факты
«Наша позиция - отвязать уплату пошлины от прохождения процедуры технического осмотра. Пока в проектах, имеющихся на данный момент, она поддерживается», - слова министра транспорта и коммуникаций Анатолия СИВАКА приводит
По словам главы Минтранса, нужно сделать все, чтобы игнорирования техосмотра не было, а в понимании любого гражданина требование законодательства в этой части было обязательной процедурой.
Сегодня дорожный сбор уплачивается во время прохождения гостехосмотра исходя из максимально разрешенной массы автомобиля. Его размер для легковых автомобилей физических лиц колеблется от 3 до 11 базовых величин, или от 73,5 до 269,5 руб.
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В настоящее время разрабатывается документ по изменению механизма уплаты сбора.
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