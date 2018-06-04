Минтранс предлагает отвязать уплату дорожного сбора от техосмотра

«Наша позиция - отвязать уплату пошлины от прохождения процедуры технического осмотра. Пока в проектах, имеющихся на данный момент, она поддерживается», - слова министра транспорта и коммуникаций Анатолия СИВАКА приводит БЕЛТА .

По словам главы Минтранса, нужно сделать все, чтобы игнорирования техосмотра не было, а в понимании любого гражданина требование законодательства в этой части было обязательной процедурой.

Сегодня дорожный сбор уплачивается во время прохождения гостехосмотра исходя из максимально разрешенной массы автомобиля. Его размер для легковых автомобилей физических лиц колеблется от 3 до 11 базовых величин, или от 73,5 до 269,5 руб.