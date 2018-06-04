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Раннюю работу Ван Гога продали за более чем 7 млн евро

05.06.2018 16:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Раннюю работу Ван Гога продали за более чем 7 млн евро
Фото из открытых источников


В понедельник, 4 июня, на парижском аукционе продали работу Винсента Ван Гога "Женщины в дюнах за починкой сетей" за сумму, превышающую 7 миллионов евро, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Известно, что новый владелец полотна проживает в США и заплатил за картину в полтора раза больше стартовой цены.

Данная работа была создана в ранний период творчества художника, когда Ван Гогу было 28 лет. Картина выполнена маслом и написана в окрестностях Гааги. До 2009 года она хранилась в частной коллекции, после чего была передана Музею Ван Гога в Амстердаме.

 К слову, работы художника вот уже двадцать лет не выставлялись на продажу. По словам специалистов, в ближайшие десять лет картины Ван Гога нельзя будет найти на аукционах.
 

 
 
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Фото из открытых источников В понедельник, 4 июня, на парижском аукционе продали работу Винсента Ван Гога...
 
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