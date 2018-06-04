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В Беларуси появилась первая виртуальная карта с кэшбэком

05.06.2018 16:13 — Разное | БДГ  
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Телеком-оператор velcom с 5 июня запустил первую в стране виртуальную карту с кэшбэком. Проект реализован совместно с платежной системой Visa и Банком «Решение», рассказали на пресс-конференции в Минске.

Виртуальная карта позволяет совершать платежи в ЕРИП (от «коммуналки» до мобильной связи), покупать товары в интернет-магазинах и оплачивать такси. С помощью карточки v-banking также можно забронировать номер в отеле или взять напрокат автомобиль в системах онлайн-букинга. Пользоваться карточкой от velcom можно как в Беларуси, так и в любой другой стране мира.

Виртуальная карта выпускается на платформе международной платежной системы Visa, а эмитентом выступает Банк «Решение». Карточка номинирована в белорусских рублях и предоставляется на год, а само оформление происходит в несколько кликов. Для этой цели достаточно смартфона – открыть счет можно удаленно с помощью мобильного приложения v-banking. Посещать офис банка для этого не требуется: приложение позволяет пройти регистрацию в Межбанковской системе идентификации (МСИ). Созданная Нацбанком платформа просит указать фамилию, имя, личный (идентификационный) номер и номер телефона.

Карточкой можно платить без комиссии в интернете и мобильном приложении v-banking, в том числе в ЕРИП. Для большей безопасности онлайн-покупок предусмотрены технология 3-D Secure и бесплатное SMS-оповещение.

Впервые в Беларуси виртуальная карта обеспечивает возврат части денег – так называемый moneyback. Обратно на счет поступает 2% с каждой покупки в интернете, а на остаток по карте начисляется 3% годовых. Что важно, это распространяется на расчеты не только с белорусскими, но и с зарубежными магазинами и сервисами.

На один номер можно оформить только одну виртуальную карту. Причем сделать это могут абоненты любого мобильного оператора. Пополнить карту можно бесплатно через «v-кошелек» и с карт любого белорусского банка в приложении v-banking. Кроме того, это можно сделать в ЕРИП, наличными или с банковских карт.

«Беларусь выходит на новый этап развития платежных инструментов для безопасных расчетов. Впервые виртуальная банковская карта доступна в приложении телеком-оператора. Оформить её может каждый белорус со смартфона, при этом не важно, каким банком или мобильным оператором он пользуется. Всё происходит за считанные секунды, без лишних формальностей и вопросов. Виртуальная карта v-banking демонстрирует, какие возможности открывает потребителям объединение усилий сектора телекоммуникаций и финансовой сферы», – отметил  заместитель гендиректора по маркетингу, продажам и абонентскому обслуживанию компании velcom Роберт Дашян.

Рынок виртуальных карт может стать одним из самых быстрорастущих. «Спрос на них растет во всем мире, в том числе и в Беларуси. Бурное развитие сферы онлайн-торговли и интернет-платежей стимулируют интерес населения к простым и надежным инструментам для расчетов в глобальной сети, – обратил внимание региональный менеджер компании Visa в Беларуси, Молдове и Азербайджане Игорь Ковалев. – Всё чаще виртуальные карты оформляют в дополнение к тем, что уже открыты, чтобы обеспечить больший уровень безопасности. При этом их функционал постоянно расширяется: в частности, одним из новшеств виртуальной карты v-banking станет наличие кэшбэка, что имеет большое значение для потребителя».

«Виртуальная карта обладает многими преимуществами. Помимо удобства (оформление происходит со смартфона), речь идёт о высокой безопасности, конфиденциальности и универсальности – совершать онлайн-платежи и интернет-покупки можно во всем мире, – подчеркнул председатель правления Банка «Решение» Сергей Будников. – Проект уникален тем, что в нем участвуют три стороны – банк, телеком-оператор и платежная система. Вместе нам удалось создать карту, которая не имеет аналогов в стране».

В ближайшем будущем виртуальная карта станет еще функциональнее. До конца года её держателям предоставят новые возможности, в том числе ещё не представленные в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Телеком-оператор velcom с 5 июня запустил первую в стране виртуальную карту с кэшбэком. Проект реализован совместно с платежной системой Visa и Банком «Решение»,...
 
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