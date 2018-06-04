Торговый центр горел в Казани: пострадавших нет

В столице Татарстана утром 5 июня возник пожар в одном из торговых центров на окраине города. Людей в нём в тот момент практически не было – до открытия оставался ещё час.



Довольно быстро пламя распространилось на площадь в 200 квадратных метров. Сообщается, что полностью справиться с огнём ещё не удалось, хотя тушение продолжается более семи часов.

Местные жители обвинили пожарных в позднем прибытии к месту ЧП. Спасатели оправдываются тем, что район вокруг торгового центра – маловодный, поэтому воду для тушения приходится доставлять с помощью коммунальной техники.