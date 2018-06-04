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NHL: «Вашингтон» в шаге от завоевания Кубка Стэнли
В четвертом матче финальной серии «Вегас» уступает почти без шансов. Уже в первом периоде в ворота «Голден Найтс» влетели три безответные шайбы. Исход матча был практически решен: вопрос был лишь в том, с каким счетом победит «Вашингтон».
Итоговые цифры на табло доказали бесспорное преимущество «Кэпиталз»: 6:2. Яркую игру показал нападающий победителей Евгений Кузнецов: он отметился четырьмя передачами и был признан второй звездой матча. А первой – Ти Джей Оши: у него гол и Два паса. «Вашингтон» ведет в серии 3:1 и уже в следующей встрече может завоевать Кубок Стэнли.
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В четвертом матче финальной серии «Вегас» уступает почти без шансов. Уже в первом периоде в ворота «Голден Найтс» влетели три безответные шайбы. Исход матча был...
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