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Верхнедвинцев благословили на добрые дела
05.06.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Просить Божьего благословения на начало всякого доброго дела – давний христианский обычай. Всё на земле происходит по воле Божьей, и наши предки не начинали ничего, не испросив у Бога благословения.
Верхнедвинский Свято-Николаевский храм посетил архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий.
Во время проповеди Владыко напомнил о важности исполнения заповедей Божиих, праведном отношении к святыням.
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> Просить Божьего благословения на начало всякого доброго дела – давний христианский обычай. Всё на земле происходит по воле Божьей, и наши предки не начинали...
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