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Верхнедвинцев благословили на добрые дела

05.06.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Просить Божьего благословения на начало всякого доброго дела – давний христианский обычай. Всё на земле происходит по воле Божьей, и наши предки не начинали ничего, не испросив у Бога благословения.  

Верхнедвинцев благословили на добрые дела

Хлеб-соль от верхнедвинцев Владыке Феодосию.

Верхнедвинский Свято-Николаевский храм посетил архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий.
Его встречали председатель районного исполнительного комитета И. И. Маркович, представители органов местной власти, руководители организаций и предприятий района, многочисленные прихожане.
Со словами приветствия Владыке преподнесли цветы и каравай.
В храме Архиепископа встретил протоиерей Валентин Вабищевич, который попросил его возглавить Божественную Литургию и вознести молитву за всех находящихся на богослужении. Во время Литургии Архиепископ наградил протоиерея Валентина Крестом с украшением за усердие в трудах на ниве церковной.

Верхнедвинцев благословили на добрые дела

Благословение на добрые дела получили руководители района.

Во время проповеди Владыко напомнил о важности исполнения заповедей Божиих, праведном отношении к святыням.
В конце встречи Феодосий вручил И. И. Марковичу медаль «В память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви». В свою очередь Игорь Иванович преподнес Владыке сертификат на духовное развитие Полоцкой епархии.
Первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия В. Н. Шилов вручил протоиерею Валентину Вабищевичу сертификат на реконструкцию здания Духовного Центра.
— Всякое благое дело, начинаемое и совершаемое с Божьей помощью, будет успешным, — отметил Архиепископ Феодосий.
Благословляя присутствующих, он вручил им нательные крестики и иконки.

 
 
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> Просить Божьего благословения на начало всякого доброго дела – давний христианский обычай. Всё на земле происходит по воле Божьей, и наши предки не начинали...
 
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