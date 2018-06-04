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На празднике мороженого у "Минск-Арены" бесплатно выступят Akute, "Разбiтае сэрца пацана" и Shuma

05.06.2018 16:30 — Разное | Tut.by  
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В субботу, 30 июня, возле «Минск-Арены» бесплатно выступят группы Akute, «Маланка Оркестр», «Разбiтае сэрца пацана» и Shuma. Это произойдет на большом празднике мороженого, который организует компания «Белы полюс». Читайте, что еще интересное там будет.

Бесплатный праздник посвящен 80-летию белорусского пломбира. В связи с этим у «Минск-Арены» построят «Краіну марозіва». У мини-страны будет свой флаг, гимн в стиле хип-хоп, а гражданам-посетителям выдадут паспорта, по которым можно будет путешествовать по территории «страны» и получить бесплатное эскимо или пломбир в вафельном стаканчике. Официальный язык «краiны» — белорусский.

До «Минск-Арены» организаторы запустят белый электробус, который будет ездить от остановки «Дворец спорта» до «Краiны марозiва» и бесплатно подвозить посетителей с 13.30 до 21.00.

На празднике будет фудкорт, организованный по принципу сладкого стола. Здесь можно будет купить мороженое в различных сочетаниях и другие десерты. Кондитеры «Краiны марозiва» намерены удивить гостей драниками с мороженым и другими необычными блюдами на основе классического пломбира «Белы полюс».

Для гостей феста также проведут "Пломбириаду-80" — соревнования по прыжкам на батуте, стрельбе из лука, бадминтону, настольному теннису и баскетболу 3×3.

Праздник начнется 30 июня в 14.00. С этого времени будут работать все развлекательные зоны, а уже в 16.00 на главной сцене появится первая белорусская группа Akute. До конца вечера гости станут свидетелями open-air на белорусском языке, который соединит четыре музыкальных направления: фолк, рэп, рок и вновь набирающий популярность дип-хаус. По очереди за Akute на главной сцене выступят «Маланка Оркестр», «Разбiтае Сэрца Пацана», а завершит программу Shuma. День рождения пломбира закончится в 21.00.

 
Теги: Минск
 
 
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