Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза





Суд в Нидерландах арестовал активы Газпрома на территории страны для выплаты Нафтогазу 2,6 миллиардов долларов, присужденных украинской компании решением Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Отмечается, что на прошлой неделе Нафтогаз подал ходатайства об аресте долей Газпрома в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний Газпрома. Ходатайства были поданы для обеспечения права украинской компании на получение от российского монополиста 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний Газпрома в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако в Нафтогазе уверяют, что все это никак не повлияет на арест.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что будут использованы «все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения «Газпромом». К сожалению, российская компания действует недобросовестно, не выполняя как решение арбитража, так и приказы европейских судов других юрисдикций", – отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев, пишет kommersant.ru.