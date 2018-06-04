Юбилейную дату отмечает руководитель Вороновского района





Сегодня председатель Вороновского райисполкома Николай Аркадьевич Розум принимал поздравления с юбилейным днем рождения.

Вороновщине он посвятил 24 года своей трудовой биографии. Начинал ее выпускник Белорусского института механизации сельского хозяйства заведующим мастерскими колхоза имени Мичурина (ныне КСУП «Рассвет-Агро»), долгое время успешно возглавлял ведущее промышленное предприятие — «Вороновскую сельхозтехнику». В должности председателя райисполкома Николай Аркадьевич восьмой год.

По-деловому, но искренне, его поздравил заместитель председателя Гродненского облисполкома Иван Алейзович Жук. Он поблагодарил юбиляра за многолетний добросовестный труд в органах государственного управления и вручил Почетную грамоту председателя Гродненского облисполкома.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.