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Юбилейную дату отмечает руководитель Вороновского района
05.06.2018 — Разное | Вороновская газета
Сегодня председатель Вороновского райисполкома Николай Аркадьевич Розум принимал поздравления с юбилейным днем рождения.
Вороновщине он посвятил 24 года своей трудовой биографии. Начинал ее выпускник Белорусского института механизации сельского хозяйства заведующим мастерскими колхоза имени Мичурина (ныне КСУП «Рассвет-Агро»), долгое время успешно возглавлял ведущее промышленное предприятие — «Вороновскую сельхозтехнику». В должности председателя райисполкома Николай Аркадьевич восьмой год.
По-деловому, но искренне, его поздравил заместитель председателя Гродненского облисполкома Иван Алейзович Жук. Он поблагодарил юбиляра за многолетний добросовестный труд в органах государственного управления и вручил Почетную грамоту председателя Гродненского облисполкома.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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Сегодня председатель Вороновского райисполкома Николай Аркадьевич Розум принимал поздравления с юбилейным днем рождения. Вороновщине он посвятил 24 года своей...
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