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Запрет на посещение лесов введен в 54 районах Беларуси

05.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Запрет на посещение лесов введен в 54 районах Беларуси
Запрет на посещение лесов введен в 54 районах Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Александр Угрин, передает корреспондент БЕЛТА.

«В связи с высокой пожарной опасностью на территории 54 районов введен запрет на посещение лесов. На данный момент полностью закрыты леса Гомельской области и Брестской — за исключением Жабинковского района. Запрет введен почти во всех районах Гродненской области, кроме Слонимского и Новогрудского, а также в Докшицком районе Витебской области и Столбцовском Минской. Введение запретов направлено на обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества и лесного фонда», — сказал Александр Угрин.


Запрет на посещение лесов введен в 54 районах Беларуси
Нарушение требований правил пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет предупреждение либо штраф до 25 базовых величин (базовая величина сейчас составляет Br24,5). «С начала пожароопасного сезона должностные лица Государственной лесной охраны привлекли к административной ответственности свыше 200 нарушителей, — отметил он. — В 9 из 10 случаев причиной пожаров становится антропогенный фактор — умышленный либо неумышленный поджог».

С наступлением пожароопасного сезона на усиленный вариант несения службы переведены более 13 тыс. специалистов организаций Минлесхоза. Функционируют 252 пожарно-химические станции и 663 пункта противопожарного инвентаря. Система наземного обнаружения лесных пожаров включает 580 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из которых более чем на 80% обеспечено видеонаблюдение.

 
 
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Запрет на посещение лесов введен в 54 районах Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного...
 
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