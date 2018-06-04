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Запрет на посещение лесов введен в 54 районах Беларуси
05.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
«В связи с высокой пожарной опасностью на территории 54 районов введен запрет на посещение лесов. На данный момент полностью закрыты леса Гомельской области и Брестской — за исключением Жабинковского района. Запрет введен почти во всех районах Гродненской области, кроме Слонимского и Новогрудского, а также в Докшицком районе Витебской области и Столбцовском Минской. Введение запретов направлено на обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества и лесного фонда», — сказал Александр Угрин.
С наступлением пожароопасного сезона на усиленный вариант несения службы переведены более 13 тыс. специалистов организаций Минлесхоза. Функционируют 252 пожарно-химические станции и 663 пункта противопожарного инвентаря. Система наземного обнаружения лесных пожаров включает 580 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из которых более чем на 80% обеспечено видеонаблюдение.
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Запрет на посещение лесов введен в 54 районах Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного...
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