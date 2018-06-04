ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчане отметят «Папин день» 17 июня

05.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Минчане отметят «Папин день» 17 июня
Традиционное городское мероприятие «Папин день — каждый день!», приуроченное к празднованию Международного дня отца, пройдет 17 июня в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей.

В этом году «Папин день — каждый день!» состоится на территории Центрального детского парка имени М.Горького с 12.00 до 15.00. Гостей ждут театрализованные персонажи и развлекательные мероприятия: игры, конкурсы, спортивные эстафеты. Дети смогут украсить себя аквагримом или сами нарисовать что-нибудь на асфальте. Будет работать и литературная площадка «Читаем вместе с папами».

Музыкально-развлекательного драйва празднику добавят выступления групп EmBand, «Ляльки Корпорейшн», финалиста телепроекта «Минута славы» Павла Фадеева с его шоу «Медведи Айра», автора-исполнителя, артиста и шоумена Дяди Вани.

«Главная цель праздника — подчеркнуть роль отца в воспитании детей и становлении новой личности, — отметили в центре соцобслуживания семьи и детей. — Впервые День отца в Минске праздновали в 2013 году, инициаторами праздника выступили республиканское благотворительное общественное объединение „Клуб Львов“ и комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Теперь в нашем центре совместно с „Клубом Львов“ реализуется проект „Папа-мама-школа“ по формированию ответственного родительства. Роль отца в современном обществе это не только экономическая и силовая опора семьи, но и определенный образец поведения, источник уверенности и авторитета, олицетворение дисциплины и порядка».

Впервые День отца отметили в США 19 июня 1910 года. Инициатором создания этого праздника называют миссис Додд из города Спокан штата Вашингтон, которая хотела выразить признательность своему отцу, а в его лице — всем заботливым отцам Америки, участвующим в воспитании детей. Национальным праздником этот день в США стал в 1966 году. Во многих странах его отмечают в третье воскресенье июня.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционное городское мероприятие «Папин день — каждый день!», приуроченное к празднованию Международного дня отца, пройдет 17 июня в Минске,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Stratfor: Америка меняет стратегию в битве с Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика