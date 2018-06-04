31 мая 2018 года в читальном зале ГУ «Дзержинская районная централизованная библиотечная система» состоялось мероприятие «Сигарета.net», приуроченное Всемирному Дню без табака.

Учащимся 8 «А» класса ГУО «СШ №4 г.Дзержинска» было предложено проверить свои знания о курении и последствиях этой вредной привычки.

Для интеллектуальной загрузки ребята использовали информационные библиобайты: историческую справку о распространении табака, викторину о его вреде и интерактивные задачи о влиянии табака на организм человека.

Одним из важных моментов встречи был мини-тренинг «Как правильно говорить «Нет!», на котором ведущая мероприятия библиотекарь Лебедевская Наталья дала практические рекомендации и помогла ученикам закрепить навыки на практике.

Участники встречи единодушно согласились, что хорошее здоровье – это стиль жизни, который человек сам выбирает для себя. Издания и буклеты, представленные на книжной выставке, дополнили устную информацию и дали возможность научиться жить без сигарет и прочих видов пагубной зависимости – жить свободно, творчески и позитивно.