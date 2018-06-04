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На «Семигорье» прошли учения-соревнования, посвящённые Дню гражданской обороны
05.06.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
2 июня в рамках празднования Дня гражданской обороны на базе отдыха «Семигорье» прошли учения-соревнования среди санитарных дружин и добровольных пожарных дружин гражданской обороны организаций района.
Подробнее о мероприятии вы можете прочитать в номере газеты «Святло Кастрычніка» за 6 июня.
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2 июня в рамках празднования Дня гражданской обороны на базе отдыха «Семигорье» прошли учения-соревнования среди санитарных дружин и добровольных пожарных...
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