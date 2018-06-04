«Очередным протекционистским шагом» назвал решение Россельхознадзора ограничить поставки белорусской молочной продукции в Россию глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц.



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Леонид Заяц. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В нынешнем году мы наблюдаем неадекватные действия со стороны Россельхознадзора в отношении предприятий Беларуси — решения необъективные и необоснованные ничем», — подчеркнул министр.

Он рассказал про проверки, которые белорусская продукция прошла в лаборатории, после того как в образцах российские эксперты якобы обнаружили превышение нормы антибиотиков.

«Превышений не выявлено. Мы ждали положительного решения Россельхознадзора, но пока так и не дождались. Вчерашний выпад — это очередной протекционистский шаг. Идет выбивание с рынка», — считает глава Минсельхозпрода Беларуси.

Ранее эту ситуацию прокомментировал член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Сергей Сидорский. По его мнению, принятое российской стороной решение — «это мнение одного-двух человек, которые в Россельхознадзоре проводят собственную политику».

Напомним, накануне Россия заявила о введении с 6 июня временных ограничений на поставки белорусской молочной продукции. Речь идет о молочном сырье, в том числе в потребительской упаковке объемом более 2,5 литра. Ключевыми экспортными позициями Беларуси здесь были сухое молоко, сливки и сыворотка.

Решение принято «в связи с необходимостью принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию».

«Запрет коснется переработчиков, которые работают на белорусском сырье, или тех, кто просто расфасовывает молоко и иную продукцию», — цитирует официального представителя Россельхознадзора Юлию Мелано RNS .

В очередной раз отношения на молочном фронте обострились в начале 2018 года. Москва заявила о намерении ограничить ввоз отдельных видов молочной продукции с 26 февраля. Однако сначала этот срок перенесли , а затем от введения ограничений отказались вовсе.

В середине марта было заявлено , что Россия и Беларусь подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений на поставки в Россию белорусской животноводческой продукции на 2018 год.