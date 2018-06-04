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Заяц прокомментировал решение Россельхознадзора: "Идет выбивание с рынка"
05.06.2018 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
«Очередным протекционистским шагом» назвал решение Россельхознадзора ограничить поставки белорусской молочной продукции в Россию глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц.
Леонид Заяц. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
«В нынешнем году мы наблюдаем неадекватные действия со стороны Россельхознадзора в отношении предприятий Беларуси — решения необъективные и необоснованные ничем», — подчеркнул министр.
Он рассказал про проверки, которые белорусская продукция прошла в лаборатории, после того как в образцах российские эксперты якобы обнаружили превышение нормы антибиотиков.
«Превышений не выявлено. Мы ждали положительного решения Россельхознадзора, но пока так и не дождались. Вчерашний выпад — это очередной протекционистский шаг. Идет выбивание с рынка», — считает глава Минсельхозпрода Беларуси.
Ранее эту ситуацию
Напомним, накануне Россия
Решение принято «в связи с необходимостью принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию».
«Запрет коснется переработчиков, которые работают на белорусском сырье, или тех, кто просто расфасовывает молоко и иную продукцию», — цитирует официального представителя Россельхознадзора Юлию Мелано
В очередной раз отношения на молочном фронте обострились в начале 2018 года. Москва заявила о намерении ограничить ввоз отдельных видов молочной продукции с 26 февраля. Однако сначала
В середине марта
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«Очередным протекционистским шагом» назвал решение Россельхознадзора ограничить поставки белорусской молочной продукции в Россию глава Минсельхозпрода...
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