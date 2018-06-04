Брестские таможенники задержали крупную партию арматуры для трубопроводов

Товар стоимостью 94 тыс. белорусских рублей не был указан в документах, представленных водителем-экспедитором к оформлению в пункте пропуска «Козловичи». Незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза товара на сумму 94 тыс. белорусских рублей пресекли брестские таможенники.



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Грузовой автомобиль DAF, в котором была обнаружена крупная партия арматуры для трубопроводов, подлежащая декларированию, следовал из Чехии.

В республиканском пункте таможенного оформления «Козловичи» водитель-экспедитор представил к оформлению документы, согласно которым ввозилось монтажное оборудование и пластиковые стройматериалы.



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Однако должностные лица таможни установили, что кроме перемещаемого в соответствии с законодательством товара в грузовом отсеке полуприцепа находится свыше 5.5 тыс. единиц кранов, переходников, адаптеров, фитингов, и другой арматуры для трубопроводов, сведения о которых не указаны в товаросопроводительных документах. Не заявив данный товар, субъект хозяйствования намеревался сэкономить на таможенных платежах свыше 18 тыс. белорусских рублей.



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Брестской таможней по факту недекларирования субъектом хозяйствования груза начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.