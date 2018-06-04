В Брестской области фиксируются случаи установления факта отцовства после смерти мужчины

Как показывает экспертная практика, преимущество за установлением отцовства после смерти мужчины обращаются женщины с целью оформить пенсию по потере кормильца на своих несовершеннолетних детей или решения наследственных вопросов и споров: иногда родственники не хотят признавать внебрачного ребенка умершего мужчины. Такого рода исследования проводятся в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области с 2017 года.



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Образцы для проведения сравнительного исследования ДНК хранятся в архиве Государственного комитета судебных экспертиз от трех до десяти лет (в зависимости от причины смерти мужчины).

В случае возникновения спорной ситуации эксперты ведомства могут установить или опровергнуть факт отцовства.

Примером является следующий случай. За установлением отцовства в суд обратилась женщина, которая утверждала, что отцом ее трехлетнего ребенка является умерший в 2017 году мужчина. Ранее они совместно проживали, однако по определенным причинам женщине необходимо было уехать в другую страну. Пара постоянно поддерживала связь, мужчина неоднократно приезжал к ней. Спустя время женщина родила ребенка. Незадолго до смерти мужчины их общение прекратилось. В ходе решения наследственных вопросов в судебном порядке семья мужчины категорически не признавала ребенка. Расставить все точки над i помогла генетическая экспертиза, которая установила, что биологическим отцом трехлетнего ребенка является умерший мужчина.

С момента проведения такого рода исследований в Бресте, за установлением отцовства после смерти мужчины обратилось 12 человек. В 11 случаях факт отцовства был подтвержден.