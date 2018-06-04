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В Бресте меняли сигареты на гематоген. Это была акция против курения

05.06.2018 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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31 мая территория перед главным входом ГУО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина» на некоторое время стала масштабной информационной площадкой. Здесь проводилась акция «Мой выбор – жить без табака!». Организаторы акции – ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» провели данное мероприятие совместно с Брестским государственным университетом имени А.С. Пушкина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56141.php

В Бресте меняли сигареты на гематоген. Это была акция против курения

Открыли акцию Елена Тищенко, зав. отделом общественного здоровья ГУ «Брестский областной ЦГЭиОЗ» и проректор по воспитательной работе университета Татьяна Соколова.

О целях мероприятия, направленного на продвижение идей здорового образа жизни, а также формирование нетерпимого отношения к табачным изделиям, в своем выступлении сказала Елена Николаевна. Татьяна Васильевна отметила, что студенты университета понимают, как важен здоровый образ жизни: они активно занимаются спортом, стараются правильно питаться и поддерживают отказ от вредных привычек. Тому свидетельствовало вручение дипломов и медалей студентам-победителям соревнований по многоборью в рамках республиканского фестиваля «Старт поколений».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56141.php

В Бресте меняли сигареты на гематоген. Это была акция против курения

Украшением мероприятия стало вокальное исполнение маленьких звезд брестских детских студий «Магалифф» и «Фантазеры».

И пока начинающие артисты дарили публике задорное настроение, участники акции могли проявить силу воли и обменять сигареты на гематоген, который предоставил спонсор мероприятия  ОАО «Экзон».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56141.php

В Бресте меняли сигареты на гематоген. Это была акция против курения

Волонтёры проводили экспресс-тестирование «Вы знаете, чем вреден никотин?» и раздавали информационно-образовательные материалы о вреде табакокурения. Также участниками акции стали учащиеся и преподаватели УО «Брестский профессиональный лицей железнодорожного транспорта» и просто прохожие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56141.php

В Бресте меняли сигареты на гематоген. Это была акция против курения

Данная акция стала завершающим этапом в цикле антитабачных мероприятий, проводимых в области в рамках ежегодного Всемирного дня без табака.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56141.php

В Бресте меняли сигареты на гематоген. Это была акция против курения

Девиз дня без табака в 2018 году – «Табак и болезни сердца», поэтому основным спектром всех проводимых антитабачных программ было освещение проблемы курения с точки зрения влияния выкуриваемого табака на органы сердечно-сосудистой системы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56141.php

В Бресте меняли сигареты на гематоген. Это была акция против курения

В таком аспекте рассматривали данную проблему на пресс-конференции в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в которой приняли участие врач-нарколог
УЗ «Брестский областной наркологический диспансер» Владислав Прецкайло, врач-кардиолог УЗ «Брестская городская больница №1» Ольга Малиновская, зам. директора учебно-методического центра управления спорта и туризма Брестского облисполкома Александр Горшков и зав. отделом общественного здоровья ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Елена Тищенко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56141.php

В Бресте меняли сигареты на гематоген. Это была акция против курения

Все мероприятия, которые прошли на Брестчине, были направлены на привлечение внимания населения к табачной эпидемии и ее последствиям.

Маргарита Сергеева, журналист ГУ «Брестский областной
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

 
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31 мая территория перед главным входом ГУО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина» на некоторое время стала масштабной информационной...
 
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