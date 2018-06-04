В Бресте меняли сигареты на гематоген. Это была акция против курения

31 мая территория перед главным входом ГУО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина» на некоторое время стала масштабной информационной площадкой. Здесь проводилась акция «Мой выбор – жить без табака!». Организаторы акции – ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» провели данное мероприятие совместно с Брестским государственным университетом имени А.С. Пушкина.



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Открыли акцию Елена Тищенко, зав. отделом общественного здоровья ГУ «Брестский областной ЦГЭиОЗ» и проректор по воспитательной работе университета Татьяна Соколова.

О целях мероприятия, направленного на продвижение идей здорового образа жизни, а также формирование нетерпимого отношения к табачным изделиям, в своем выступлении сказала Елена Николаевна. Татьяна Васильевна отметила, что студенты университета понимают, как важен здоровый образ жизни: они активно занимаются спортом, стараются правильно питаться и поддерживают отказ от вредных привычек. Тому свидетельствовало вручение дипломов и медалей студентам-победителям соревнований по многоборью в рамках республиканского фестиваля «Старт поколений».



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Украшением мероприятия стало вокальное исполнение маленьких звезд брестских детских студий «Магалифф» и «Фантазеры».

И пока начинающие артисты дарили публике задорное настроение, участники акции могли проявить силу воли и обменять сигареты на гематоген, который предоставил спонсор мероприятия ОАО «Экзон».



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Волонтёры проводили экспресс-тестирование «Вы знаете, чем вреден никотин?» и раздавали информационно-образовательные материалы о вреде табакокурения. Также участниками акции стали учащиеся и преподаватели УО «Брестский профессиональный лицей железнодорожного транспорта» и просто прохожие.



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Данная акция стала завершающим этапом в цикле антитабачных мероприятий, проводимых в области в рамках ежегодного Всемирного дня без табака.



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Девиз дня без табака в 2018 году – «Табак и болезни сердца», поэтому основным спектром всех проводимых антитабачных программ было освещение проблемы курения с точки зрения влияния выкуриваемого табака на органы сердечно-сосудистой системы.



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В таком аспекте рассматривали данную проблему на пресс-конференции в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в которой приняли участие врач-нарколог

УЗ «Брестский областной наркологический диспансер» Владислав Прецкайло, врач-кардиолог УЗ «Брестская городская больница №1» Ольга Малиновская, зам. директора учебно-методического центра управления спорта и туризма Брестского облисполкома Александр Горшков и зав. отделом общественного здоровья ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Елена Тищенко.



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Все мероприятия, которые прошли на Брестчине, были направлены на привлечение внимания населения к табачной эпидемии и ее последствиям.

Маргарита Сергеева, журналист ГУ «Брестский областной

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»