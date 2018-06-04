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Брестские девочки-синхронистки достойно представили город и страну на международном турнире

05.06.2018 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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1-3 июня 2018 года прошел II Международный детский турнир по синхронному плаванию "Кубок Сузорье" в городе Минске. Среди стран участниц: Беларусь, Россия, Литва, Латвия, Турция, Узбекистан, Казахстан.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56140.php

Брестские девочки-синхронистки достойно представили город и страну на международном турнире

Брестские девочки-синхронистки, занимающиеся на базе СУСУ «Брестский областной центр олимпийского резерва по водным видам спорта» достойно представили не только свой город, но и страну в целом.

На пьедестал почета поднимались наши спортсменки целых шесть раз. В технической программе в Национальном зачете 1 место завоевала Демидович Ольга, 2 место – Серая Арина. 

В произвольной программе в Международном зачете эти же спортсменки стали 2 в номинации «Дуэт». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56140.php

Брестские девочки-синхронистки достойно представили город и страну на международном турнире
 Брестские девочки-синхронистки достойно представили город и страну на международном турнире

В индивидуальной программе в Национальном зачете 1 место за Серой Ариной, 2 у Ольги Демидович. А группа, выступающая в возрастной категории 10 и моложе стала 2 в национальном зачете. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56140.php

Брестские девочки-синхронистки достойно представили город и страну на международном турнире

В состав группы входят Демидович Ольга, Серая Арина, Козел Анжелика, Куцко Ульяна, Оскирко Анита, Мишевич Екатерина, Долгополова Алиса, Войтова Мария. Все девочки занимаются под руководством тренера Семенюк Виктории Анатольевны. Она для них-и строгий тренер во время тренировочного процесса, - и заботливая мама вне бассейна.

Много времени, сил, терпения было отдано, но эта победа достойная награда за каждодневный труд каждой их них.

 Хорошую подготовку наших спортсменок отметили и зарубежные судьи. Однако еще впереди еще много работы, есть куда «расти». В этом помогает и ОО «Брестская областная федерация синхронного плавания», которая активно поддерживает юных спортсменок.

Желаем дальнейших побед!!!

Теги: Минск
 
 
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1-3 июня 2018 года прошел II Международный детский турнир по синхронному плаванию "Кубок Сузорье" в городе Минске. Среди стран участниц: Беларусь, Россия, Литва, Латвия,...
 
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