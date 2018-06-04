В Бресте столкнулись два учебных автомобиля на ул. Пионерской

ДТП произошло утром сегодня, 5 июня 2018 года в городе Бресте на ул. Пионерской. необычность ситуации в том, что столкнулись два учебных автомобиля.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56139.php

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О пострадавших ничего не сообщается, надеемся, их нет. А вот тут ещё одно ДТП с учебным автомобилем .