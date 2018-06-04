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В Бресте столкнулись два учебных автомобиля на ул. Пионерской
05.06.2018 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло утром сегодня, 5 июня 2018 года в городе Бресте на ул. Пионерской. необычность ситуации в том, что столкнулись два учебных автомобиля.
О пострадавших ничего не сообщается, надеемся, их нет. А вот тут
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ДТП произошло утром сегодня, 5 июня 2018 года в городе Бресте на ул. Пионерской. необычность ситуации в том, что столкнулись два учебных автомобиля. О пострадавших...
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