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Лобовое под Жабинкой: столкнулись учебный автомобиль, Opel а затем и Мерседес
05.06.2018 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло на 1 км. автодороги Р-7 (Жабинковский район). По предварительной информации: 47-летний бесправник-брестчанин, управляя автомобилем марки Opel, совершил лобовое столкновение с автомобилем марки "ДЭУ".
В результате столкновения травмы получил пассажир (инструктор) "ДЭУ".
От удара учебный автомобиль зацепил «Мерседес».
ФОТО УГАИ УВД.
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ДТП произошло на 1 км. автодороги Р-7 (Жабинковский район). По предварительной информации: 47-летний бесправник-брестчанин, управляя автомобилем марки Opel, совершил...
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