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Премьер-министр Нидерландов разлил кофе в парламенте и вымыл за собой пол
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте разлил кофе из бумажного стакана на входе в парламент.
Политик попросил у уборщиц швабру и под аплодисменты окружающих вымыл пол. Инцидент попал в объектив видеокамеры местного телеканала.
Как отметила парламентский корреспондент Ирен Оствейн, Рютте прекрасно знал, что камера работала, но «всё равно остался, вытер лужу и очень гордится этим». Впрочем, некоторые заподозрили премьера в попытке попиариться.
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Инцидент попал в объектив видеокамеры местного телеканала.
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