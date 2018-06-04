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Старт детской оздоровительной кампании намечен на 4 июня
05.06.2018 — Разное | Soligorsk News
29 мая 2018 13:44 534
Старт детской оздоровительной кампании намечен на 4 июня
В Солигорском районе оздоровлению детей и подростков в летний период уделяется значительное внимание. Летние каникулы — богатейшее время для отдыха и воспитания школьников.
Как сообщила методист отдела образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома Ирина Лаворенко, нынешняя оздоровительная кампания охватит почти 6 тысяч детей и подростков. 3.300 учащихся отдохнет нынешним летом в лагерях дневного пребывания, 2.415 – в лагерях с круглосуточным пребыванием.
К приему детей готовы два стационарных лагеря – ДОЛ «Дубрава» ОАО «Беларуськалий» (д.Ясковичи) и ГУО «Оздоровительный лагерь «Журавушка» Солигорского района» (д.Осово). Оба учреждения примут за лето более 2 тысяч мальчишек и девчонок. Кроме того, будут работать круглосуточные лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря и круглосуточный лагерь на базе Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей-инвалидов.
Что касается дневного пребывания, то дневные лагеря труда и отдыха примут в летний период 160 детей, спортивные лагеря – 605 учащихся. В лагерях дневного пребывания на базе учреждений общего среднего образования отдохнут летом 2.535 ребят.
Автор статьи: Светлана Хмилевская.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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29 мая 2018 13:44 534 Старт детской оздоровительной кампании намечен на 4 июня ...
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