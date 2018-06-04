

Старт детской оздоровительной кампании намечен на 4 июня Автор: Эдуард Кидяев.

В Солигорском районе оздоровлению детей и подростков в летний период уделяется значительное внимание. Летние каникулы — богатейшее время для отдыха и воспитания школьников.

Как сообщила методист отдела образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома Ирина Лаворенко, нынешняя оздоровительная кампания охватит почти 6 тысяч детей и подростков. 3.300 учащихся отдохнет нынешним летом в лагерях дневного пребывания, 2.415 – в лагерях с круглосуточным пребыванием.





К приему детей готовы два стационарных лагеря – ДОЛ «Дубрава» ОАО «Беларуськалий» (д.Ясковичи) и ГУО «Оздоровительный лагерь «Журавушка» Солигорского района» (д.Осово). Оба учреждения примут за лето более 2 тысяч мальчишек и девчонок. Кроме того, будут работать круглосуточные лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря и круглосуточный лагерь на базе Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей-инвалидов.





Что касается дневного пребывания, то дневные лагеря труда и отдыха примут в летний период 160 детей, спортивные лагеря – 605 учащихся. В лагерях дневного пребывания на базе учреждений общего среднего образования отдохнут летом 2.535 ребят.



Вся работа учреждений образования, спорта и туризма будет направлена на то, чтобы сделать летний отдых юного поколения организованным, интересным и безопасным.



Автор статьи: Светлана Хмилевская.