Приём граждан в Осиповичах проведёт министр промышленности Беларуси Виталий Вовк

8 июня 2018 года в период с 10 до 11 часов в Осиповичском районном исполнительном комитете (ул. Сумченко, 30, кабинет 29) будет проводить прием граждан министр промышленности Республики Беларусь Вовк Виталий Михайлович.

Предварительная запись на прием производится в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома с 8 до 17 часов (перерыв – 13.00 до 14.00) или по телефонам: 66-018, 66-010.



