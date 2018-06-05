Ученики СШ №1

Средняя школа №1 г. п. Хотимска всегда имела свое лицо и свои традиции. Для педагогов учреждения каждый ученик — личность, достойная уважения и самоутверждения. Этот принцип является основой всех достижений преподователей и их учеников.





Кропотливым ежедневным трудом учителей обеспечиваются лидирующие позиции школы на уровне района.

Неоднократно на страницах районной газеты уже говорилось о достижениях наших ребят. Это общая заслуга учеников, их родителей, и труд квалифицированных педагогов. Также немаловажную роль играет создание условий для учёбы, и для развития творческого потенциала в частности.





Хорошими результатами в учебных достижениях завершили учащиеся и 2017/2018 учебный год. Отличные отметки наших школьников — самая лучшая награда учительского труда.

Но школа – это не только уроки, а и всесторонняя деятельность по реализации детского интеллектуального и творческого потенциала.

Наши ребята успешны в спорте, художественной самодеятельности, творчестве, активные участники районных мероприятий и конкурсов.

Не только на уровне района, но и в областных этапах проведения республиканских конкурсов в тандеме «учитель – ученик», учащиеся показали высокий результат.

Только в мае этого года копилка достижений пополнилась шестью дипломами областного достоинства.





Коротченко Никита в олимпиаде по физике многопредметной заочной школы отмечен Дипломом 2 степени, Василевская Мария – Дипломом 3 степени. Обоих учащихся подготовила педагог Оксана Ларченко.

В республиканском юниорском конкурсе по изучению редких представителей фауны Хотимского района «Квітней мой лес» исследовательская работа учащихся 7 «Б» Арины Николаенко и Марии Паседько завоевала Диплом 2 степени. Школьниц подготовила учитель биологии Екатерина Товстая.

Диплом победителя завоевал ученик 8 «А» класса Сергей Громов в областном этапе поэтического конкурса «Счастье жить в мирной стране». Учащегося подготовила педагог Лариса Кривонос.

Не остались в стороне и младшие школьники. Под руководством опытного учителя Ирины Юрьевой рисунок на экологическую тему Ксении Мартыненко отмечен Дипломом 3 степени.

В ежегодном конкурсе «Мое будущее — безопасность труда моих родителей» в номинации «Поделка» Диплом 3 степени получила ученица 5 «А» класса Анастасия Хроменкова (учитель Екатерина Товстая).

В очередной раз высокий результат показали на областных соревнованиях юные инспектора дорожного движения. В областном конкурсе отряд ЮИД вновь стал победителем, завоевав Диплом 3 степени.

Выступление агитбригады, стенгазета «Пристегните Землю», знание медицины, правил дорожного движения, фигурное вождение велосипеда, сборка и разборка велосипеда входили в основные задания и отмечены дополнительными дипломами. Ребят поддерживали опытные педагоги – Иван Сегренев, Юрий Бриткин, Светлана Василевская, Ирина Юрьева, Ирина Баранова.

В учреждении дружный, сплоченный и стабильный коллектив единомышленников, который никогда не останавливается на достигнутом, а постоянно ищет новые пути и методы, чтобы учащимся было интересно и комфортно в школе. Неизменным остается только стремление повышать интеллектуальный и творческий потенциал своих учеников.

Екатерина Бороденко,

заместитель директора по учебной работе СШ №1

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