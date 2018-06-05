30 мая состоялся 43 Съезд Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Съезд проходил под девизом «БРСМ: время вперед!». Его участниками стали делегаты из всех регионов страны. Они представляли учащуюся, студенческую, работающую, сельскую, служащую молодежь. На форуме были подведены итоги деятельности организации за период с 2015 года, а также определена дальнейшая стратегия ее развития. Первым секретарем ЦК ОО “БРСМ” избран Дмитрий Воронюк. В работе Съезда принимала участие Наталья Кочанова, Глава Администрации Президента Республики Беларусь, которая выступила с обращением Президента А.Г.Лукашенко к молодежи, а также лично поздравила активистов общественного объединения со значимым событием.

Хотимский район представили 2 делегата: первый секретарь районного комитета ОО “БРСМ” Анастасия Янченко и главный специалист отдела программной и организационно-кадровой работы Могилевского областного комитета ОО «БРСМ» Диана Рябцева. Мы попросили Анастасию Александровну поделиться своими впечатлениями:

— Мы очень ждали этого мероприятия, поскольку Съезд является высшим органом Белорусского республиканского союза молодежи. В ходе пленарного заседания подвели итоги работы за три года. Приятно, что деятельность нашего общественного объединения получила высокую оценку. Обозначена стратегия развития БРСМ на ближайшие 5 лет. На форуме награждены лучшие первичные организации, названы лучший студенческий отряд и лучший наниматель по итогам трудового семестра минувшего года.

Конечно, члены БРСМ должны быть примером беззаветной любви к Родине и своему народу, смело и аргументировано продвигать идеи традиционных духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни, отстаивать государственную позицию. Чтобы стать центром притяжения для молодежи, нужны яркие и запоминающиеся мероприятия. Государство возлагает на молодых большие надежды. Сегодня нельзя быть инертным и пассивным. Сохранить и приумножить все то, что вызывает чувство гордости за родную Беларусь, – дело чести современной молодежи. Это подчеркивалось и в приветствии участникам Съезда, которое направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

— Анастасия Александровна, какие-то новые формы работы, направления в деятельности организации определены?

— Направления деятельности Союза были выбраны уже давно и перед нами стоит задача лишь эффективно работать, реализуя их на практике. По-прежнему, БРСМ будет заниматься гражданско-патриотическим воспитанием молодежи в рамках движения “Беларусь – крынiца натхнення”. Также организация не останется в стороне от трудоустройства юношей и девушек; будет оказывать поддержку одаренной и талантливой молодежи; естественно, что активисты организации – сторонники здорового образа жизни. Работа в рамках программы “БРСМ: твори добро!”, а это волонтерское движение Союза, останется одним из ведущих направлений.

В целом отмечу, что сегодня, когда страна взяла курс на развитие цифровых технологий, БРСМ планирует двигаться в том же направлении. Ведь, согласитесь, что для молодежи это очень актуально.

— Знаю, что были внесены изменения в Устав…

— Да, были. Одним из главных – это то, что теперь отчетно-выборная конференция будет проходить реже: не раз в три года, а один раз в пять лет. Также и Съезд будет проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет…

Нельзя не отметить, что Президент высоко оценил участие БРСМ в реализации государственной молодежной политики, а также поддержал общественно-значимые проекты. По его словам, они должны носить постоянный, а не разовый характер. В своем приветствии участникам Съезда белорусский лидер отметил, что молодежь, олицетворяя будущее, является мощной силой, способствующей социальному и экономическому развитию страны. Президент обратил внимание, что реализуемые Белорусским республиканским союзом молодежи проекты направлены на формирование у молодого поколения таких качеств, как ответственность, трудолюбие, патриотизм, уважение к истории родной земли.

Анна МАВИЧ

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