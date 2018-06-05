30 мая состоялся 43 Съезд Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

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Съезд проходил под девизом «БРСМ: время вперед!». Его участниками стали делегаты из всех регионов страны. Они представляли учащуюся, студенческую, работающую, сельскую, служащую молодежь. На форуме были подведены итоги деятельности организации за период с 2015 года, а также определена дальнейшая стратегия ее развития. Первым секретарем ЦК ОО “БРСМ” избран Дмитрий Воронюк. В работе Съезда принимала участие Наталья Кочанова, Глава Администрации Президента Республики Беларусь, которая выступила с обращением Президента А.Г.Лукашенко к молодежи, а также лично поздравила активистов общественного объединения со значимым событием.
Хотимский район представили 2 делегата: первый секретарь районного комитета ОО “БРСМ” Анастасия Янченко и главный специалист отдела программной и организационно-кадровой работы Могилевского областного комитета ОО «БРСМ» Диана Рябцева. Мы попросили Анастасию Александровну поделиться своими впечатлениями:
— Мы очень ждали этого мероприятия, поскольку Съезд является высшим органом Белорусского республиканского союза молодежи. В ходе пленарного заседания подвели итоги работы за три года. Приятно, что деятельность нашего общественного объединения получила высокую оценку. Обозначена стратегия развития БРСМ на ближайшие 5 лет. На форуме награждены лучшие первичные организации, названы лучший студенческий отряд и лучший наниматель по итогам трудового семестра минувшего года.
Конечно, члены БРСМ должны быть примером беззаветной любви к Родине и своему народу, смело и аргументировано продвигать идеи традиционных духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни, отстаивать государственную позицию. Чтобы стать центром притяжения для молодежи, нужны яркие и запоминающиеся мероприятия. Государство возлагает на молодых большие надежды. Сегодня нельзя быть инертным и пассивным. Сохранить и приумножить все то, что вызывает чувство гордости за родную Беларусь, – дело чести современной молодежи. Это подчеркивалось и в приветствии участникам Съезда, которое направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
— Анастасия Александровна, какие-то новые формы работы, направления в деятельности организации определены?
— Направления деятельности Союза были выбраны уже давно и перед нами стоит задача лишь эффективно работать, реализуя их на практике. По-прежнему, БРСМ будет заниматься гражданско-патриотическим воспитанием молодежи в рамках движения “Беларусь – крынiца натхнення”. Также организация не останется в стороне от трудоустройства юношей и девушек; будет оказывать поддержку одаренной и талантливой молодежи; естественно, что активисты организации – сторонники здорового образа жизни. Работа в рамках программы “БРСМ: твори добро!”, а это волонтерское движение Союза, останется одним из ведущих направлений.
В целом отмечу, что сегодня, когда страна взяла курс на развитие цифровых технологий, БРСМ планирует двигаться в том же направлении. Ведь, согласитесь, что для молодежи это очень актуально.
— Знаю, что были внесены изменения в Устав…
— Да, были. Одним из главных – это то, что теперь отчетно-выборная конференция будет проходить реже: не раз в три года, а один раз в пять лет. Также и Съезд будет проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет…
Нельзя не отметить, что Президент высоко оценил участие БРСМ в реализации государственной молодежной политики, а также поддержал общественно-значимые проекты. По его словам, они должны носить постоянный, а не разовый характер. В своем приветствии участникам Съезда белорусский лидер отметил, что молодежь, олицетворяя будущее, является мощной силой, способствующей социальному и экономическому развитию страны. Президент обратил внимание, что реализуемые Белорусским республиканским союзом молодежи проекты направлены на формирование у молодого поколения таких качеств, как ответственность, трудолюбие, патриотизм, уважение к истории родной земли.

Анна МАВИЧ

30 мая состоялся 43 Съезд Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»30 мая состоялся 43 Съезд Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»30 мая состоялся 43 Съезд Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»30 мая состоялся 43 Съезд Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»30 мая состоялся 43 Съезд Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (Пока оценок нет)
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