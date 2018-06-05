Лов рыбы разрешили

Учреждение Хотимская РОС РГОО «БООР» информирует, что 30 мая 2018 года закончился срок весеннего запрета на лов всех видов рыбы в рыболовных угодьях Могилевской области (кроме сома).

В соответствии с Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства рыболовам, являющимся членами РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов», предоставлено преимущество при осуществлении любительского рыболовства.

Так, рыболовам — членам РГОО «БООР», по сравнению с другими гражданами, разрешено бесплатное любительское рыболовство в фонде запаса рыболовных угодий, за исключением рыболовных угодий, перечень которых утверждается Минсельхозпродом, следующими способами:

– лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков до 10 штук на рыболова (жерлицы, ставки, кружки и др.);

– лов рыбы на дорожку с судов с двигателями;

– подводная охота.

Также напоминаем, что рыболовы, нарушившие требования Правил, несут административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Подробности по телефону 8-02247-33-463 на сайте rgooboor.by, а также в учреждении Хотимская РОС/ООС» РГОО «БООР», расположенном по адресу: г.п. Хотимск ул. Пролетарская, 27.

Станислав МЕНЬКОВ,

директор Хотимской РОС РГОО «БООР»

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