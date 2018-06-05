В июне 1972 года в Стокгольме состоялась Международная конференция ООН по окружающей среде человека. Конференция предложила проводить Всемирный день охраны окружающей среды и обратилась к странам мира с предложением отмечать этот день на национальном уровне ежегодно 5 июня.

Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога) проводится с 1973 года под эгидой программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). В этот день в 2000 году получила старт программа ООН «Тысячелетие окружающей среды, приступить к действию», поддерживаемая ЮНЕСКО. Это еще одно напоминание людям о роли человечества в охране экологической среды.

Праздник ежегодно отмечается в более чем 100 странах мира. Появление этого праздника в нашей республике подчеркивает важность профессиональной деятельности не только сотрудников Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, но и других государственных природоохранных учреждений, общественных экологических организаций и объединений — всех, кто работает на благо сохранения природной среды нашей республики. А ежегодное празднование Всемирного дня окружающей среды помогает привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды и подчеркивает острую необходимость в изменении отношения человека к природным ресурсам.

Более подробно о Всемирном дне, о его значении в жизни людей, об экологических проблемах современной Беларуси мы попросили рассказать Игоря ГРУДИНУ, начальника районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

— Игорь Анатольевич, когда праздник учрежден в нашей стране официально или это инициатива “экологов”?

— Всемирный день охраны окружающей среды в нашем государстве установлен официально: Указом Президента Республики Беларусь от 02.02.2000 г. № 35 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157» перечень праздничных дней дополнен Днем охраны окружающей среды – 5 июня.

— А какие в Беларуси действуют экологические программы?

— Вообще, в данном направлении много документов, которые призывают работать как юридические лица, так и граждан в сфере охраны экологии.

Так, по поручению Президента Республике Беларусь Александра Лукашенко разработана и реализуется Национальная стратегия устойчивого развития, которая выстроена с учетом комплексной увязки экономического, социального и экологического аспектов. При этом экология – целеполагающий компонент в экономическом развитии.

Принят Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года, в котором предусмотрено развитие инфраструктуры электротранспорта и городской мобильности; реализация концепции «умных» городов; повышение потенциала использования возобновляемых источников энергии и, конечно же, обеспечение экологического образования и просвещения.

— Работают в направлении защиты окружающей среды только государственные люди?

— Нет, конечно. Основными партнерами природоохранных органов наряду со средствами массовой информации, органами госуправления, молодежными волонтерскими экологическими отрядами, общественными экологами при Минприроды являются общественные объединения.

В Беларуси действуют более 80 экологических общественных объединений, из них 21 входит в состав Общественного координационного экологического совета, созданного при Минприроды. В республике работает 19 экологических центров, в которых более 30 тысяч учащихся посещает 2,5 тысячи кружков эколого-биологического профиля.

Продолжает развитие сеть «Зеленых школ», их уже более 150.

— Такая совместная деятельность приносит природе пользу?

— Да, результат есть. Обзор результативности экологической деятельности в Республике Беларусь, выполненный международными независимыми экспертами, подтверждает, что в стране создана развитая система стратегического регулирования, охватывающая области планирования экономики, экологии и правового обеспечения.

Среди достижений Беларуси в природоохранной деятельности за последние годы можно отметить положительную динамику состояния атмосферного воздуха. За последние 5 лет потребление озоноразрушающих веществ снизилось на 50%. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух сократились на 40 % при одновременном росте ВВП и количества транспортных средств.

В 2016 году Республика Беларусь стала Стороной Парижского соглашения и реализует комплекс мероприятий по выполнению принятых обязательств.

Наша страна осуществила в последние 20-25 лет почти полную газификацию энергетики, промышленности и других отраслей, что обеспечило снижение выбросов парниковых газов. Также Республика Беларусь продолжает оказывать существенные экосистемные услуги на мировой арене, имея один из самых высоких показателей лесистости в Европе (около 39% территории) и большие площади неосушенных болот (около 7% территории), которые связывают и выводят из атмосферы углекислый газ.

Продолжая сохранять значительные площади водно-болотных угодий, мы поддерживаем ландшафтное и биологическое разнообразие Европейского континента. Беларусь в последние годы строила и продолжает строить гидроэлектростанции, а в 2018 году введет в строй атомную электростанцию.

Все указанные шаги безусловно направлены на защиту окружающей среды.

Созданная в республике система обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами позволяет извлекать и перерабатывать из коммунальных отходов около 16 % вторичного сырья.

За счет внедрения научно обоснованных технологий наша страна добилась сокращения потребления воды на душу населения. За 20 лет расход потребления воды на душу населения сократился с 214 до 137 литров в сутки, что соответствует средним европейским показателям. Экономия воды за счет оборотного и повторно-последовательного ее использования составляет 93%.

В стране существует 4 Нацпарка, 1 биосферный заповедник, более 230 заказников, около 850 памятников природы. 22 природоохранные территории имеют статус международных.

— Игорь Анатольевич, а каковы основные направления деятельности возглавляемой вами структуры?

— Районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды осуществляет контроль в области охраны окружающей среды за всеми субъектами и объектами хозяйствования, физическими и юридическими лицами, находящимися на территории нашего района, а также государственное регулирование и координацию деятельности в области обеспечения экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов.

— Как же обязать людей сберечь то, что нас окружает?

— Одними запретами и наказаниями проблему охраны окружающей среды не решить. Население нужно больше убеждать, воспитывать на подсознательном уровне. Повысится культура и экологическая грамотность — чище станут наши леса, хотя уже и наметилась тенденция к улучшению. Только если каждый будет считать своим долгом сберечь то, что дано нам природой, также признает себя ответственным за будущее нашей земли, мы добьемся успеха в сохранении нашего общего дома для будущих поколений. Поэтому все в наших руках. Не будем забывать, что природа требует к себе уважительного и бережного отношения.

Часто мы не осознаем действительное значение и красоту окружающего нас мира. Неоправданное уничтожение лесов, рек, животных ставит в очередь вымирание самого человека.

Всемирный день окружающей среды служит напоминанием нашего места в мире природы, ее сохранения для будущих поколений.

— Спасибо, Игорь Анатольевич, за интересную беседу.

Интервью вела Янина МАВИЧ

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