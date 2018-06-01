Спят ли сторожа Хотимского района?

В криминальных сводках по республике время от времени фигурируют такие происшествия, как кражи с мехдворов топлива, аккумуляторных батарей, запчастей, колес с техники, нередко и сами трактора угоняют. Как же обстоят дела с сохранностью имущества в организациях АПК Хотимского района?

Сотрудники милиции часто проводят рейды по проверке сторожевой охраны. В этот раз в такой рейд отправились Олег Манжола, оперуполномоченный ОУР Хотимского РОВД; Григорий Шурков, главный специалист производственного отдела (главный инженер) управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, и корреспондент «районки».

За окном темно, несмотря на май, погода теплом не радует. К нашим услугам пассажирская «Газель», в которой мы с комфортом расположились. Первый объект – одна из ферм ОАО «Хотимский Технокомплекс». При подъезде Олег Манжола отмечает отсутствие наружного освещения, а это существенный минус, или же плюс для злоумышленника. Заходим в телятник. Сторож в это время находится на рабочем месте. Делаем замечание по поводу освещения и ситуация сразу исправляется.

— В последнее время ситуация со сторожами особых нареканий не вызывает, — рассказывает Олег Манжола. — У каждого есть фонарики, надлежащим образом ведется документация, приведены в порядок ограждения.





Дальше наш путь лежит на мехдвор ОАО «Октябрь-Березки» в а/г Боханы.

Наш приезд был встречен громким заливистым собачьим лаем. Буквально через несколько секунд к нам подошел сторож.

С освещением здесь проблем не наблюдалось, однако пытливый милицейский глаз сразу выявил недостаток. Несмотря на то, что на территории хранится небольшое количество техники, у трех тракторов кабины были не замкнуты, а это нарушение. Замечание заносится в журнал проверок, и в следующий раз сторож предупреждением не отделается.

К охране мехдвора ОАО «Батаево» в а/г Беседовичи вопросов не возникло. Сделав отметки в журналах, выдвигаемся в сторону Хотимска. По пути решаем посетить территорию КУП «Хотимская ПМК-276». И сразу выявляем недостаток: топливные баки у всей техники оборудованы запорными устройствами и на каждом висит замок, однако же кабины зачастую закрыть забывают.

— Хорошо что ключи в замке зажигания не оставляют, — делает замечание сторожу сотрудник милиции.

Время уже за полночь. Прощаемся с коллегами по рейду. Данные мероприятия с участием местной прессы будут проводиться и в дальнейшем. Объекты для проверок выбираются спонтанно и предупреждений больше не будет.

Дмитрий ЛЕОНИДОВ.

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