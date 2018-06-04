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Леонид Заяц о действиях Россельхознадзора: Россия "выбивает" Беларусь с рынка молока
05.06.2018 16:46 — Разное | Ежедневник
Очередное ограничение на поставки молочной продукции белорусских предприятий в Россию — решение необъективное и ничем не обоснованное. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.
Напомним, что с 6 июня Россия ограничит ввоз некоторых видов молочной продукции в таре больше 2,5 литров из Беларуси.
"Для нас это, конечно, было неожиданно. Вчерашнее сообщение о закрытии наших предприятий — это очередное проявление протекционизма. Идет выбивание с рынка белорусских предприятий", — отмечает министр.
Глава ведомства подчеркнул, что наша продукция прошла проверку в лаборатории, и никаких превышений норм антибиотиков не было выявлено. "Готовый продукт исследуется аккредитованной лабораторией (областной, республиканской). Мы гарантируем, что наш продукт безопасен", — подытожил Леонид Заяц.
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Очередное ограничение на поставки молочной продукции белорусских предприятий в Россию — решение необъективное и ничем не обоснованное. Об этом заявил министр...
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