



Очередное ограничение на поставки молочной продукции белорусских предприятий в Россию — решение необъективное и ничем не обоснованное. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

Напомним, что с 6 июня Россия ограничит ввоз некоторых видов молочной продукции в таре больше 2,5 литров из Беларуси.

"Для нас это, конечно, было неожиданно. Вчерашнее сообщение о закрытии наших предприятий — это очередное проявление протекционизма. Идет выбивание с рынка белорусских предприятий", — отмечает министр.

Глава ведомства подчеркнул, что наша продукция прошла проверку в лаборатории, и никаких превышений норм антибиотиков не было выявлено. "Готовый продукт исследуется аккредитованной лабораторией (областной, республиканской). Мы гарантируем, что наш продукт безопасен", — подытожил Леонид Заяц.