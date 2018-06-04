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Продолжаются традиционные «прямые линии» с представителями региональной и местной власти
05.06.2018 — Разное | Полесская правда
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9 июня с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Вадимом Ивановичем Ольшевским по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства жилья, дорожного хозяйства, транспорта и связи. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.
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9 июня с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 31-70-09 проведет заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Дмитрий Георгиевич Полховский.
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> 9 июня с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Вадимом Ивановичем Ольшевским...
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