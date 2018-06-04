Весенний урожай наград: команда стрелков СДЮШОР г. Белоозерска успешно проводит спортивный сезон

Но почивать на лаврах не собирается. В этом году юные белоозерцы не единожды защищали честь сборной команды области на республиканских соревнованиях.

В марте в составе сборной Брестской области на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь наши спортсмены завоевали третье место. Очки команде принесли кандидаты в мастера спорта Татьяна Трутько, учащаяся СШ №3 г. Белоозерска, третье место в стрельбе из спортивного пистолета (тренер С.Н. Искандарова), и Алеся Потапенко, гимназия г. Белоозерска, четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета (тренер О.В. Леоновец).

На республиканской спартакиаде по стрельбе пулевой среди ДЮСШ и СДЮШОР, собравшей в г. Гродно 18 сильнейших команд, белоозерцы стали восьмыми. Это учитывая то, что наши стрелки выступали только в стрельбе из пистолета.

Наилучший результат у кандидата в мастера спорта Павла Муравьева, учащегося СШ №3 г. Белоозерска (тренер О.В. Леоновец). Павел уверенно провел стрельбу и завоевал второе место в упражнениях из скоростного пистолета МП-12 и третье место – из скоростного пистолета МП-5. У девушек удача сопутствовала Алесе Потапенко: она заняла второе место в стрельбе из пневматического пистолета. У Трутько Татьяны – пятое место в стрельбе из малокалиберного пистолета. В составе команды также выступали Маргарита Шимук, Татьяна Тарасюк, Нина Домин, Роман Костоглод, Николай Амосенко.

Недавно юные стрелки вернулись с первенства Республики Беларусь по стрельбе пулевой среди юношей и девушек 1998 г. р. и моложе. Нашим воспитанникам пришлось соревноваться со спортсменами старшего возраста. Но это не помешало Алесе Потапенко (2002 г. р.) стать лучшей в стрельбе из малокалиберного пистолета, а Павлу Муравьеву (2004 г. р.) (на фото) быть третьим в стрельбе из малокалиберного пистолета МП-8 и четвертым в стрельбе из малокалиберного пистолета МП-6.

Воспитанники и учащиеся СДЮШОР г. Белоозерска уже не первый год занимают ведущие позиции в белорусском стрелковом спорте.

В списке сборных команд, в том числе и национальной, в 2018 году состоят: мастер спорта Надежда Леоновец, мастер спорта международного класса Екатерина Крученок (тренер С.Н. Искандарова), мастер спорта Аделия Козуб (тренер М.И. Земляник), кандидат в мастера спорта Алеся Потапенко (тренер О.В. Леоновец).

Надеемся, что через пять лет белоозер-ские спортсмены будут составлять основу национальной сборной Беларуси с перспективой взойти на пьедестал самых престижных международных соревнований.

Анна СИДОРЕНКО, инструктор-методист.