Парни в беретах

Постоянные учебные тревоги и жизнь по уставу, голубые береты и камуфляж поверх тельняшек – теперь все это уже позади. И все же полтора года, проведенных в десантных войсках, невозможно просто взять и оставить в прошлом. Военная служба – это та необходимая и запоминающаяся часть жизни для каждого мужчины, которая закаляет характер и помогает перешагнуть за грань своих возможностей. В этом твердо убеждены сержанты-гвардейцы Сергей Кулиневич и Евгений Лаврусик (на фото слева направо), которые недавно вернулись из рядов Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Интересно, что все это время судьбы ребят складывались почти как под копирку. Оба из Березовского района: Сергей из райцентра, Евгений из аг. Стригинь. Оба до армии отучились в Бресте на железнодорожников. Успели поработать по специальности: первый – в Осиповичах, а второй – в Борисове. До этого между собой даже не пересекались, но попали служить в одну часть – 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь.

О службе ребята говорят спокойно, четко и лаконично отвечая на вопросы. Чувствуется, что еще недавно были в армейском строю. Сержант Евгений Лаврусик старше сослуживца и годами, и званием. В смешанном артдивизионе бригады занимал должность заместителя командира взвода и заодно командира орудия Д-30. Младший сержант Сергей Кулиневич начинал в этом же подразделении, но через полгода был переведен стрелком во второй десант-но-штурмовой батальон. Свое армейское ремесло воины-десантники освоили, что называется, успешно и в полном объеме, а полученные навыки особенно пригодились во время международных учений «Славянское братство – 2017», в которых участвовали вместе с воинами из Беларуси, России и Сербии.

«Служба в десанте отличается непредсказуемостью, – поделился своими впечатлениями теперь уже бывший военнослужащий Сергей Кулиневич. – Учебные тревоги могли быть в любое время, но оттого и интереснее… Горжусь, что служил именно в десантных войсках».

Гражданскую жизнь ребята воспринимают ответственно и серьезно. Говорят, еще в армии приглашали в различные силовые структуры, но оба хотят вернуться в те коллективы, из которых призывались, – на железную дорогу. Пожелаем удачи и благополучия парням. Пусть опыт армейской службы поможет в реализации всех жизненных планов.

Руслан КЛЮКАЧ, начальник группы призыва на военную службу Березовского РВК, майор.

Фото Дмитрия МУЗЫКИ.