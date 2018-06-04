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«Торнадо» на брестском полигоне. Команда школьников из СШ №1 г. Белоозерска заняла третье место на областном этапе игры «Зарница-2018»
05.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
Дети – главная наша гордость всегда и везде. Юные жители Березовского района не перестают удивлять своими талантами на любых поприщах. И вот недавно наши мальчишки и девчонки в очередной раз успешно защитили честь района: на областной военно-патриотической игре «Зарница-2018», посвященной 100-летию Вооруженных Сил Беларуси, команда ребят 13-14 лет из СШ №1 г. Белоозерска под названием «Торнадо» заняла третье место!
На полигоне «Брестский» недалеко от областного центра 18 команд со всей Брестчины соревновались на протяжении двух дней. Начали со смотра строя и песни, после чего проверили огневую подготовку детей (разборка-сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки), оценили домашнее задание команд – боевые листки на тему «100 лет Вооруженных Сил», определили уровень медико-санитарной подготовки ребят, а еще провели военизированную эстафету на полосе препятствий и творческий конкурс.
Но кроме всевозможных конкурсов и состязаний, участников игры ждали показательное выступление милиционеров Департамента охраны со служебными собаками в первый день, сотрудников МЧС – во второй день, а также зажигательная дискотека.
На «Зарницу» наши ребята отправились представлять район не в одиночку, а вместе со своим тренером – учителем физической культуры и здоровья СШ №1 г. Белоозерска Степаном Пашкевичем и руководителем патриотической поездки – главным специалистом отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Ольгой Ярмошевич.
Несмотря на то, что третье место не обеспечивает «Торнадо» участие в республиканском этапе военно-патриотической игры, командная и индивидуальная работа шести парней и четырех девчонок из белоозерской команды была оценена по достоинству. Особенно хорошо ребята показали себя в состязании «Формула безопасности», которое заключалось в боевом развертывании рукава от пожарной автоцистерны. Наши мальчишки справились с этим непростым заданием всего за 1,05 мин, показав лучший результат среди всех коллективов. После подведения итогов восьми необычных конкурсов, требующих немалых усилий
Фото Ольги Ярмошевич.
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«Торнадо» на брестском полигоне. Команда школьников из СШ №1 г. Белоозерска заняла третье место на областном этапе игры «Зарница-2018»
Дети – главная наша гордость всегда и везде. Юные жители Березовского района не перестают удивлять своими талантами на любых поприщах. И вот недавно наши...
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