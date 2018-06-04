Останки 11 человек найдены в Малорите

В Малорите местный житель обнаружил останки 11 человек, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.

4 июня в районный отдел внутренних дел обратился местный житель. Мужчина сообщил, что во время прогулки с внуками обнаружил в песке костные останки. На место выехала следственно-оперативная группа с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз. Предварительно установлено, что найдены останки 11 человек (десяти мужчин и одной женщины). Костные фрагменты изъяты для проведения медико-криминалистической экспертизы, которая установит предположительную давность захоронения.

Известно, что на данной территории в 1940-е гг. проходили боевые действия. Проводится проверка.