В Беларуси могут ввести уголовную ответственность за допинг. Рассказываем, каких изменений ждать

24 мая Александр Лукашенко подписал указ № 201 «О противодействии допингу в спорте». Правительству поручено проработать вопрос об установлении уголовной ответственности за использование запрещенных веществ и методов, а также за склонение атлетов к нарушению антидопинговых правил. SPORT.TUT.BY рассказывает, какое наказание ждет нарушителей, что думают об указе президента белорусские спортсмены и в каких странах уже установлена уголовная ответственность за применение допинга.

Как в Беларуси будут наказывать за применение и распространение допинга? 26 ноября в силу вступит указ президента № 201 «О противодействии допингу в спорте». В комментарии к нему говорится , что дисквалифицированным спортсменам и их персоналу запретят заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта. Они будут обязаны возместить суммы стимулирующих выплат за достигнутые спортивные результаты — например, призовые за олимпийские медали (50, 75 и 150 тысяч долларов) и президентскую стипендию. Виновных могут лишить государственных наград, к которым они были представлены ранее. За систематическое грубое нарушение антидопинговых правил федерации (союзы, ассоциации) в будущем могут утратить право на получение господдержки, освобождение от налогов и сборов (пошлин) иностранной безвозмездной помощи. Возможно их исключение из реестра федераций на срок до двух лет. Национальные и сборные команды в качестве наказания могут сократить по численности и объемам финансирования.

А предусмотрена ли за допинг уголовная ответственность? В Беларуси ее планируют ввести уже в скором будущем. Правительству поручено проработать вопрос об установлении уголовной ответственности за использование запрещенных веществ и методов, а также за склонение атлетов к нарушению антидопинговых правил.

Фото: Reuters «Прощения в этом плане не будет. Это уже не те времена. Вы видите, на какой уровень поднята эта проблема», — предупредил президент спортивных функционеров 13 апреля на совещании по вопросам развития зимних видов спорта.

За допинг в Беларуси будут наказывать только спортсменов? Нести ответственность будут сами спортсмены, которые используют запрещенные препараты, и те, кто их к этому склоняет. Спортивная дисквалификация и дальнейшие наказания будут распространяться как на атлетов, так и на персонал. А персонал — это тренеры, педагогические работники, менеджеры, спортивные агенты, медицинские работники или иные лица, участвующие в подготовке спортсмена.

А в других странах есть уголовная ответственность за допинг? Да. Например, в Италии уголовную ответственность за распространение допинга ввели более 10 лет назад. На Апеннинах распространение запрещенных препаратов считается более серьезным преступлением, чем их употребление. Так, итальянский биатлонист Даниэль Ташлер в 2016 году был приговорен к девяти месяцам тюрьмы и штрафу в размере 3600 евро за нарушение антидопинговых правил. Его отец, в прошлом вице-президент IBU Готлиб Ташлер, получил год тюремного заключения и штраф в размере 4000 евро за то, что просил врача Микеле Феррари улучшить спортивные показатели сына с помощью допинга. Тюремные сроки в случае обоих Ташлеров — условные. А вот сам доктор за распространение допинга получил 18 месяцев тюрьмы условно и 4500 евро штрафа.

Готлиб Ташлер. Reuters В Германии в январе 2016-го вступил в силу закон о борьбе с допингом. Профессиональный спортсмен, уличенный в употреблении или хранении запрещенных препаратов, может быть осужден на срок до трех лет. Лицу, предоставившему атлету запрещённое вещество (тренеру, врачу, менеджеру), грозит до 10 лет лишения свободы.



В Беларуси проблема допинга вообще актуальна? Да. К примеру, в тяжелой атлетике участились случаи сдачи положительных допинг-проб. Из-за многочисленных допинговых нарушений со стороны белорусов Международная федерация тяжелой атлетики в сентябре 2017-го на год отстранила Белорусский тяжелоатлетический союз от участия в международных соревнованиях и уменьшила квоту сборной на Олимпиаду-2020 до двух человек. В случае выявления новых нарушений до апреля 2020-го нацкоманду Беларуси могут вообще не допустить к участию в Играх. Отметим, что на майском Кубке Беларуси положительные допинг-пробы сдали еще три наших штангиста до 20 лет.

Фото с сайта princetennis.ru Белорусы неоднократно становились участниками допинговых скандалов и в других видах спорта — от футбола и хоккея до биатлона и плавания. К сожалению, это нередко касалось наших звезд, попадавшихся в том числе и по незнанию. Например, в 2002-м из-за положительной допинг-пробы на 15 месяцев дисквалифицировали биатлониста Вадима Сашурина, в 2003-м — на два года от участия в международных соревнованиях отстранили пловчиху Александру Герасименю, в 2007-м под двухгодичную дисквалификацию попала Василиса Марзалюк из вольной борьбы, в 2013-м пожизненно отстранен за употребление запрещенных веществ легкоатлет Андрей Михневич, в 2014-м лишилась золотой олимпийской медали Надежда Остапчук. В некоторых случаях шла речь о заговоре, в других — о непреднамеренном использовании, но факт в том, что на долгое время Беларусь оставалась без лидеров в этих видах спорта.

Все ли белорусские спортсмены, которых обвиняли в употреблении допинга, были виновны? Нет. Некоторые спортсмены смогли отстоять свою невиновность в международных судах. Например, легкоатлеты Вадим Девятовский и Иван Тихон вернули заслуженные медали Олимпийских игр после двух лет судебных разбирательств с дисциплинарной комиссией МОК. А в 2017 году спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил дисквалификацию белорусской мужской команды по гребле на байдарках и каноэ, которая, тем не менее, лишилась возможности выступить на Играх в Рио.

Что думают об уголовной ответственности за допинг наши именитые атлеты? Председатель Белорусской федерации легкой атлетики и призер Олимпийских игр по метанию молота Вадим Девятовский считает, что в первую очередь надо жестко наказывать тех, кто принуждает спортсменов принимать допинг: — Насколько я знаю, планируется ввести уголовную ответственность для лиц, которые склоняют атлетов к употреблению запрещенных веществ. Речь идет о тренерах и медицинском персонале. В подростковом возрасте спортсмен на слово верит тренерам и спортивным докторам, которые под видом витамина могут дать ему что угодно ради дивидендов и премий. И вот с этим надо бороться. Ужесточение законодательства поможет сохранить перспективную и здоровую молодежь, — считает Девятовский. — Если атлета с раннего возраста «садят на таблетку», то его организм развивается форсированно и отказывается адаптироваться к нагрузкам без допинга.

Вадим Девятовский. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Председатель Белорусской федерации легкой атлетики отмечает, что спортсмены, которые сознательно соглашаются принимать допинг, «не иначе как самоубийцы»: — Если атлет решает «проявить самодеятельность» в спорте высших достижений и добровольно принимает допинг, он наверняка сумасшедший. Современные технологии не оставляют шанса тем, кто хочет схитрить. Теперь белорусские спортсмены знают о возможных последствиях: за употребление допинга грозит лишение всего — званий, титулов и призовых. Вряд ли человек найдет смысл в обмане и всем этом позоре. Сейчас наша задача — воспитать внутреннюю культуру молодых спортсменов. Даже на подсознательном уровне у них не должно быть и мысли о нечестном отношении к соперникам и применении запрещенных препаратов. Чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова называет введение уголовной ответственности слишком суровой мерой: — Препараты, которые применяются в спорте, ни в коем случае не могут стать в один ряд с наркотиками, за которые сегодня предусмотрена уголовная ответственность. Эти вещества несут зло. Спортивный же допинг изначально был разработан для пожилых людей, для больных детей, чтобы поддерживать организм. Просто потом выяснилось, что в спорте эти препараты могут давать преимущество, увеличивать работоспособность. Бегунья считает: прежде чем вводить такие суровые меры, нужно, во-первых, навести порядок в фармакологической сфере, а во-вторых, поднять на должный уровень профессионализм докторов. А вот олимпийский чемпион Пекина по гребле на байдарках и каноэ, а ныне депутат Палаты представителей Александр Богданович полностью поддерживает президентский указ: — Это очень правильно, это нужно сделать, чтобы не страдало наше молодое поколение. Мы должны разработать такие меры, которые позволили бы защитить молодежь от принятия допинга. Они ведь могут сами не знать, что принимают. И те, кто дал им эту злосчастную таблетку, должны нести ответственность. В этом плане мы должны подходить очень сурово. Ответ должен быть адекватным. Если ты принимаешь и знаешь, что едешь представлять страну, и попался на этом, то это очень большое пятно на нашу страну. Нужно, чтобы человек чувствовал ответственность и не шел на эти риски.