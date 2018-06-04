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Лукашенко встретился с губернатором Вологодской области

05.06.2018 17:36 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко встретился с губернатором Вологодской области

http://president.gov.by

5 июня состоялась встреча Александра Лукашенко с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, в ходе которой были достигнуты взаимные соглашения о поставках автомобильной и сельскохозяйственной техники.

Лукашенко считает, что Беларусь и Вологодская область могут осуществить успешные проекты как в сфере производства техники, так и в сельском хозяйстве. "Мне кажется, что мы можем "склеить" что-то хорошее, особенно на базе металлургического завода, где мы уже совместно производим определенную технику. Знаю о ваших проектах, стремлении и желании выйти на более высокие рубежи в обеспечении продуктами питания", – отметил глава государства.

Идут переговоры по созданию проекта "Союзный трактор". На сегодняшний день в Вологодской области выпущено более 6,5 тыс. совместно произведенных тракторов. Сейчас в России каждый третий колесный трактор производится в Череповце.

Стороны достигли ряда договоренностей: принято решение удвоить объемы производства белорусских тракторов на Череповецком литейно-механическом заводе; свою продукцию в Вологодскую область будет поставлять и Минский моторный завод.

Также Вологодская область в ближайшее время закупит у Минского автомобильного завода более 120 низкопольных автобусов. В этом регионе также откроется сервисный центр МАЗ.

Продолжит поставки сельскохозяйственной техники в Вологодскую область "Амкодор". Кроме того, предприятие впервые начнет реализовывать там лесозаготовительную технику.

 
 
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5 июня состоялась встреча Александра Лукашенко с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, в ходе которой были достигнуты взаимные соглашения о...
 
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