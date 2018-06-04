В Китае при взрыве на руднике погибли 11 человек

Мощный взрыв прогремел на руднике в городском округе Бэньси на северо-востоке Китая.

По предварительным данным, погибли 11 человек, ещё 25 рабочих оказались заблокированы. Трагедия случилась из-за того, что на въезде в шахту подорвался автомобиль, транспортировавший взрывчатку. Поисково-спасательная операция продолжается, детали происшествия устанавливаются.