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В Жабинковском районе бесправник на Opel выехал на встречку и протаранил учебный автомобиль
Инструктор по вождению получил травмы в столкновении учебного авто и двух легковушек в Жабинковском районе. Об этом
Авария произошла на 1-м километре трассы Р7 Каменец — Жабинка — Федьковичи. По предварительной информации, 47-летний бесправник на Opel не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в учебный автомобиль Daewoo. После этого Daewoo столкнулся с Mercedes.
В результате ДТП различные травмы получил инструктор по вождению.
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Авария произошла на 1-м километре трассы Р7 Каменец - Жабинка - Федьковичи.
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