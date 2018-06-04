В Жабинковском районе бесправник на Opel выехал на встречку и протаранил учебный автомобиль

Инструктор по вождению получил травмы в столкновении учебного авто и двух легковушек в Жабинковском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла на 1-м километре трассы Р7 Каменец — Жабинка — Федьковичи. По предварительной информации, 47-летний бесправник на Opel не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в учебный автомобиль Daewoo. После этого Daewoo столкнулся с Mercedes.





В результате ДТП различные травмы получил инструктор по вождению.