В Гродно 17-летний парень собирал с людей деньги на мнимые похороны соседа

Как стало известно, 17-летний парень ходил по квартирам жилого дома и сообщал, что в соседнем подъезде якобы умер человек. Сердобольные люди давали денежные средства, а затем узнавали, что на самом деле все соседи живы и здоровы.

Минске В мошенник обманул 36 человек и 8 предприятий на 130 тыс. рублей

Как сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь БЕЛОЗЕРОВ, всего правоохранителями установлено свыше сорока фактов поборов на лжепохороны. Подозреваемый задержан и находится в следственном изоляторе.

Первоначально в действиях злоумышленника усматривался состав административного правонарушения «мелкое хищение». Однако в итоге в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». По информации представителя УВД, ранее несовершеннолетний был судим за кражи в особо крупном размере.