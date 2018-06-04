В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На руднике в Китае случился взрыв, 11 человек погибли Известно, что под землей продолжают оставаться еще 25 человек. Выход из шахты оказался заблокированным из-за произошедшего обвала. Что касается их здоровья, то...

Известно, что под землей продолжают оставаться еще 25 человек. Выход из шахты оказался заблокированным из-за произошедшего обвала. Что касается их здоровья, то об этом ничего ничего не известно на данный момент. Никаких данных не поступало. Известно, что в шахте, по неизвестной причине, сдетонировали взрывчатые вещества. В результате произошедшего случился обвал.Взрывчатые вещества располагались в машине у входа в рудник. Организована поисково-спасательная операция, которая делает все возможное, чтобы спасти оставшихся людей. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.