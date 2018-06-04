В Щомыслице открылся международный аграрный форум «БЕЛАГРО -2018»









Массовый интерес понять и объяснить можно: экспофорум собрал лучшие отечественные и международные разработки, передовые компании и новаторов сельхозотрасли, которые ежегодно выбирают «Белагро» как лучшую площадку для демонстрации новых товаров и услуг.













- На этой выставке можно увидеть достижения наших промышленников, ученых и аграриев. Хочется, чтобы этот труд не остался незамеченным, а нашел свое воплощение на полях и фермах, отразился на казне и зарплатах, - пожелал присутствующим заместитель Премьер-министра Михаил Русый.













То, что времена меняются к лучшему и сельское хозяйство, перевооружившись, встало на путь снижения затрат, свидетельствуют простые факты. В советские времена в белорусском сельском хозяйстве работало без малого 1,1 миллиона человек. По факту прошлого года – 272 тысячи человек. Почти в четыре раза меньше, а продукции произвели в два раза больше. В пересчете на молоко произведено 983 тысячи тонн молочных продуктов - на 20 тысяч тон больше по сравнению с прошлым годом. Реализовано внутри страны 403 тысячи тонн мясопродуктов в пересчете на мясо, что на 58 тысяч тон выше, чем в прошлом году. Только за январь-апрель месяц реализовали за пределы страны продукции продовольствия на сумму 1 миллиард 644 миллиона долларов США, подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.









Презентация шоколада на выставке

Полно на «Белагро» и новинок. Одна из них выделяется особо. Кондитерская фабрика «Коммунарка» представила широкому кругу посетителей линейку шоколада «Президент Эксклюзив» с содержанием какао 72, 78 и 85 процентов. продукция уже на следующей неделе появится в торговых сетях во всех уголках страны, сообщил генеральный директор СОАО «Коммунарка» Иван Данченко.





- Линейка шоколада разработана по поручению Главы государства. Для его приготовления белорусские технологи использовали только лучшие какао-бобы из Венесуэлы, Эквадора и Колумбии. Они кардинально отличаются по вкусу от африканских, так как латиноамериканские плантации произрастают возле вулканов, на застывшей лаве. Она придает бобам особый минеральный состав, который влияет на вкус и аромат – такую продукцию уже сложно спутать с любой аналогичной. Поэтому шоколад и относится к линейке эксклюзивных. В качестве подсластителя используется натуральная добавка лактинол, которая изготавливается из сахара, содержащегося в молочной сыворотке. Это тоже придает свою изюминку вкусу.





Необычный вкус продукции отметили многочисленные посетители выставочного стенда «КУоммунарка». Ольга Политико из Минска отметила необычный аромат и более утонченный вкус, если сравнивать с привычным шоколадом от «Коммунарки». Иван Антонченко подчеркнул особую, приятную горечь горького шоколада, который буквально тает во рту.





Высокие оценки белорусов вполне оправдывают международный интерес к новой продукции. Шоколад «Президент Эксклюзив» еще не успел появиться на прилавках, а уже вызвал неподдельный интерес со стороны национальных сетей Израиля, которые занимаются реализацией кошерной продукции. «На днях к нам приезжают израильские специалисты, которые выдают сертификаты кошерности. Они изучат производство и существует большая вероятность, что мы получим соответствующий сертификат, благодаря которому сможем выйти на новые рынки сбыта», - добавил Иван Иванович.













Сейчас «Коммунарка» работает в усиленном режиме: идет массовый выпуск шоколада, чтобы уже на следующей неделе его мог попробовать каждый житель страны. Цена на эксклюзивную продукцию будет более чем доступной – немногим свыше 3 рублей.





Фото: Алексей СТОЛЯРОВ

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