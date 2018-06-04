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Объявлен кастинг ведущих детского «Евровидения-2018»
05.06.2018 18:02 — Разное | Беларусь Сегодня
Детское "Евровидение-2018" пройдет в Минске 25 ноября. Вскоре мы узнаем, кто будет представлять страны на этом конкурсе. А сейчас к событию активно готовятся.
Белтелерадиокомпания сейчас находится в поиске ярких, харизматичных и целеустремленных детей в возрасте от 9 до 14 лет, которым не будет страшно пройти все этапы отбора. А еще главный медиахолдинг страны ищет ведущих детского конкурса песни "Евровидение-2018".
Кандидаты на роль последних должны хорошо владеть английским языком, уметь держаться на сцене, работать в кадре, быть способными к импровизации и иметь опыт работы в прямом эфире или участия в крупных телепроектах.
Когда кастинг закончится, организаторы выберут наиболее подходящих по общей концепции конкурса кандидатур. Будущим ведущим придется работать на основной сцене для миллионнов телезрителей и в то же время общаться с участниками в "зеленой комнате". Ведь именно там можно увидеть настоящие эмоции конкурса.
Если вы хотите поучаствовать в кастинге, вам нужно прислать свои фото и короткие видеопрезентации с информацией о себе на
Имена ведущих назовут после того, как эксперты проекта и Европейский вещательный союз рассмотрят видеоролики всех кандидатов. После этого и будет сделан выбор.
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Детское "Евровидение-2018" пройдет в Минске 25 ноября. Вскоре мы узнаем, кто будет представлять страны на этом конкурсе. А сейчас к событию активно готовятся. ...
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