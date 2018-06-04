Большинство абитуриентов будут сдавать ЦТ по русскому языку и математике





Всего в нынешнем году сдавать ЦТ будет 82 471 абитуриент, что почти на десять тысяч меньше прошлогоднего показателя. "Большинство из них будут сдавать русский язык и математику — 66 907 и 45 209 абитуриентов соответственно. На третьем месте с большим отрывом идет английский язык, сдать ЦТ по которому намерены 27 554 человека", — привел цифры Юрий Миксюк.

Совсем немного от английского языка отстали биология с 27 тысячами абитуриентов, физика — 25 553, белорусский язык — 24 908, история Беларуси — 22 248 желающих.

Отметим, что в нынешнем году правила проведения ЦТ никаких изменений не претерпели. Абитуриентам необходимо явиться на место за 30 минут до начала тестирования. С собой надо иметь пропуск на ЦТ, документ, удостоверяющий личность, и гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами. На тестирование по физике можно прихватить калькулятор.

Уже 12 июня состоится первое тестирование по белорусскому языку.