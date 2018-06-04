



На место происшествия тут же отправились сотрудники Октябрьского РУВД, которые "по горячим следам" задержали злоумышленников. Ими оказались двое работников одного из заведений на улице Зыбицкой.

"Задержанные объяснили, что решили отдохнуть после тяжелой трудовой недели. Выпили, а после поехали домой. В состоянии алкогольного опьянения им показалось, что будет весело побегать по автомобилям. В итоге пьяной выходки оказались поврежденными капоты пяти транспортных средств, владельцы которых понесли имущественный вред", — рассказали подробности в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Следственно-оперативная группа осмотрела автомобили и обнаружила следы обуви, которые подтвердили причастность задержанных к совершению преступления. В отношении парней возбуждено уголовное дело за хулиганство. Вторая часть данной статьи Уголовного кодекса Республики Беларусть предусматривает арест или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок от одного года до шести лет.