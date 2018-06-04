



"На этой выставке можно воочию увидеть отчет о достижениях, сделанных нашими промышленниками, учеными и аграриями. Данное мероприятие уже стало своего рода новой Зеленой неделей в Беларуси. Желание поучаствовать в "Белагро" выразили 28 государств и около 540 компаний. Позвольте пожелать всем участникам выставки эффективных контрактов", — сказал Михаил Русый.

Официальное открытие международной специализированной выставки "Белагро-2018" состоялось сегодня в агрогородке Щомыслица Минского района. Показать свои достижения в Беларусь приехали специалисты из Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Польши, России, США, Украины и Финляндии. Отдельными экспозициями представлены предприятия Чехии, Индии, Пакистана.