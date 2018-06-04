|
Сеть беларуских супермаркетов дарит пиццу школьникам, которые закончили год на восьмерки
>
Школьникам, которые хорошо учатся, решили устроить подарок. Притом не только круглым отличникам, но и тем, кто закончил год с оценками не ниже «восемь». Сеть магазинов Spar
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школьникам, которые хорошо учатся, решили устроить подарок. Притом не только круглым отличникам, но и тем, кто закончил год с оценками не ниже «восемь». Сеть...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)