Школьникам, которые хорошо учатся, решили устроить подарок. Притом не только круглым отличникам, но и тем, кто закончил год с оценками не ниже «восемь». Сеть магазинов Spar дарит пиццу тем школьникам, которые окончили год на «восемь», «девять» и «десять». Для этого достаточно принести дневник с оценками или распечатку из электронного дневника. Акция действует по 8 июня, получить «Маргариту» можно в Минске и Бресте. Судя по фотографии в Facebook Сергея Стельмашонка, у Беларуси есть будущее.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сеть беларуских супермаркетов дарит пиццу школьникам, которые закончили год на восьмерки Школьникам, которые хорошо учатся, решили устроить подарок. Притом не только круглым отличникам, но и тем, кто закончил год с оценками не ниже «восемь». Сеть...